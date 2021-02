‘The Mandalorian’-actrice Gina Carano reageert voor het eerst op ontslag: “Ik ben niet de enige die ooit gepest is door Disney”

Geen verrassing

In een interview met de conservatieve presentator Ben Shapiro vertelt ze nu voor het eerst over haar ontslag. Het interview moet in z'n geheel nog uitgezonden worden, maar Deadline kon het gesprek al bekijken. Carano vertelt daarin dat ze niet op voorhand op de hoogte werd gebracht van haar ontslag. “Hoe ik het ontdekte? Ik keek op het internet en zag dat de hashtag ‘ontsla Gina Carano’ trending was”, zegt ze. Al kwam het ontslag niet helemaal als een verrassing, want een medewerker van Disney had haar per ongeluk een mail gestuurd na de ophef over haar tweets. “Ze stuurden me per ongeluk een email”, zegt Carano. “Die was zeer verhelderend, dus ik wist dat dit zou gebeuren. Ik wist dat ze me in het oog hielden. Ik weet dat er mensen zijn die het voor me hebben opgenomen, maar uiteindelijk hebben zij niet gewonnen."