‘The Mack’-acteur Max Julien overleden op 88-jarige leeftijd

Julien was volgens IMDB een klassiek geschoolde acteur en begon zijn carrière met optredens in off-Broadway-producties in New York City voordat hij ging acteren, schrijven en films produceren. Zijn grootste rol, Goldie in ‘The Mack’, was een ambitieuze pooier die net een gevangenisstraf van vijf jaar had uitgezeten. Juliens optreden in de film is ingebed in de hiphopcultuur en tientallen rappers hebben de scènes van Goldie uit de film gesampled, waaronder Snoop Dogg, Raekwon, Mobb Deep, LL Cool J en Public Enemy.