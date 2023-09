‘The Kissing Booth’-ster Joey King stapte in het huwelijksbootje met vriend Steven Piet

De twee tortelduifjes genoten vorige week van wat vakantie in Portugal en het Spaanse eiland Mallorca, en stapten daar ook in intieme kring in het huwelijksbootje. Dat beweren enkele insiders aan de magazines ‘People’ en ‘Just Jared’. De twee waren sinds maart 2022 verloofd.

In juli deelde King via haar sociale media nog enkele beelden van haar vrijgezellenfeest in Napa Valley, Californië. Veel fans geloven dan ook dat de twee afgelopen zaterdag gehuwd zijn in kleine kring. Toen de twee in maart van 2022 na een relatie van 2,5 jaar hun verloving bekendmaakten, deelde Joey via Instagram:

“Ik wist nooit dat geluk zo krachtig kon zijn en de lucht uit je longen kon halen, en elk deel van je zo overprikkelt dat de tranen in je ogen springen van onmiskenbaar geluk. Ik wist nooit dat de aanwezigheid en het hart van een persoon konden aanvoelen als een echt thuis. Ik wist nooit dat liefde zo onbetwistbaar mooi kon zijn. Ik wist het nooit tot ik jou ontmoette. Ik hou meer van je dan dat ik ooit in een Instagram-bijschrift duidelijk kan maken. Hanging out with you forever kinkt als een echte droom, dus let’s do it.”.

De twee leerden elkaar kennen in 2019 toen Steven twee afleveringen regisseerde van Joey’s miniserie ‘The Act’. King kan je anders ook nog kennen uit kleppers zoals ‘Bullet Train’, ‘The Princess’, ‘Slender Man’ of ‘The Conjuring’.

