‘The Father’-acteur Anthony Hopkins is al jaren vervreemd van dochter Abigail: “Ik kijk niet meer achterom”

CelebritiesZondagavond greep Anthony Hopkins (83) nét naast een Golden Globe voor zijn rol in ‘The Father’. Daarin speelt hij een dementerende man die wordt verzorgd door zijn dochter (Olivia Colman). In het echte leven lijkt het onwaarschijnlijk dat Hopkins in een gelijkaardige situatie door zijn eigen dochter zou worden verzorgd, want de twee zijn al jaren van elkaar vervreemd.

“Of ik kleinkinderen heb? Geen idee", haalde Anthony Hopkins enkele jaren geleden nonchalant de schouders op. “Mensen gaan uit elkaar. Families gaan uit elkaar en gaan verder met hun leven. Mensen maken fouten. Het kan me eigenlijk niet schelen, wat het antwoord ook is." Niet echt een vriendelijk antwoord, beseft de acteur. “Wel ja, dat is kil. Maar het leven is gewoon kil."

Zelfmoordneigingen

Hopkins’ enige dochter Abigail - die overigens géén kinderen heeft - werd in 1968 geboren, toen de acteur nog getrouwd was met zijn eerste vrouw Petronella Barker. Maar het huwelijk bleek al van in het begin gebroken. Hopkins bracht steeds meer tijd van huis door, en dronk ook steeds meer. Toen Abigail 14 maanden oud was, werd de acteur zo dronken dat hij zijn vlucht naar Londen miste. De filmstudio stuurde secretaresse Jenni Lynton om hem om te halen. De acteur viel meteen voor haar charmes en liet zijn gezin achter om met haar in het huwelijksbootje te kunnen stappen.

Zijn dochter had het moeilijk met het gebrek aan contact, vertelde ze in 2006. “Ik zag hem wel, maar dan misschien één keer per jaar. Dat maakt me wel droevig, maar ik moet verder met mijn leven. Het is altijd zo geweest. Dan zag ik hem, dan weer niet. En toen ik 16 was, was er een ruzie." Waarover die ruzie precies ging, legde Abigail toen niet uit. Maar naar verluidt zou Hopkins een gemene opmerking over haar moeder gemaakt hebben, waarna het contact lange tijd werd verbroken.

Abigail raakte verslaafd aan drugs. Toen ze 18 was, werd ze ook geplaagd door zelfmoordgedachten. “Ik kwam heel dicht bij zelfmoord plegen", zegt ze. “Het was de ergste tijd die ik me kan herinneren. Ik misbruikte mijn lichaam én mijn geest. De oorzaak daarvan was het feit dat mijn vader en ik een onderbroeken relatie hadden toen ik jong was. Ik was kwaad en heb er heel erg om getreurd."

Hereniging?

In de jaren negentig was er opnieuw toenadering. Hopkins had net een Oscar gewonnen voor zijn rol in ‘Silence of the Lambs’, en zijn dochter nam contact met hem op. Plots verscheen de acteur met zijn dochter op de rode loper. Abigail kreeg zelfs twee kleine rolletjes in Hopkins’ films ‘Remains of the Day’ en ‘Shadowlands’. Ook zou hij haar geholpen hebben om een appartement te kopen. Maar die toenadering bleek maar van korte duur. “Ze heeft hem nooit vergeven voor de manier waarop hij haar moeder behandeld heeft", vertelde een vriend aan The Daily Mail. “Ze neemt hem zijn gebrek aan liefde en vriendelijkheid kwalijk.” En ook Hopkins zelf worstelt met zijn gevoelens voor zijn dochter, klonk het in The New York Post. “Hij kan heel erg trots en koppig zijn. Wat hij gezegd heeft over Abigail klinkt zo gemeen. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat hij zich verschillende keren afgewezen voelde door haar. Het is allemaal erg ingewikkeld.”

In ieder geval lijkt Abigail, die een jazz-zangeres is, de deur wel op een kier te laten voor een hereniging. “Maar het zou wel van twee kanten moeten komen", zegt ze. “Ik weet niet hoe ik me daarbij ga voelen.” Hopkins lijkt in ieder geval niet van plan om meteen terug contact te gaan zoeken met zijn dochter. In een recent interview met The Sunday Times Magazine praat hij open over waar hij spijt van heeft in zijn leven, maar over zijn dochter wil hij het absoluut niet hebben. “Dat is taboe. Ik wil daar geen woord over zeggen. Het verleden is afgesloten. Ik heb misschien spijt van sommige dingen, maar je kan ze toch niet ongedaan maken. Je moet verder gaan met je leven en niet achterom kijken.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

