‘The Crown’-acteurs zijn prins Harry dankbaar: “Hij is in staat om te beoordelen wat feit en wat fictie is”

Celebrities‘The Crown’-actrices Gillian Anderson (52) en Emma Corrin (25) vertelden na de ‘Golden Globe’-uitreiking blij te zijn met de reactie van prins Harry (36) op de bejubelde Netflix-serie. Hij vertelde in een interview met James Corden (42) dat het een realistisch beeld geeft van hoe het er in een koninklijke familie aan toe gaat.

‘The Crown’ was de grote winnaar op de ‘Golden Globe’-uitreiking. De Netflix-serie haalde maar liefst vier van de zes nominaties binnen. Onder andere Emma Corrin (25) die een jonge prinses Diana speelt in de reeks, werd uitgeroepen tot ‘beste actrice in een televisiedrama’. Ook Gillian Anderson won een Golden Globe voor haar rol als Margaret Thatcher, als ‘beste actrice in een bijrol’. Ze vertelde na het ontvangen van haar ‘Golden Globe’ prins Harry dankbaar te zijn voor zijn begrip voor het verhaal van de serie. “Ik zou zeggen dat Harry redelijk goed in staat is om te beoordelen wat feit en wat fictie is. Het was fijn om te horen dat hij begreep wat scenarioschrijver Peter Morgan probeert te doen in ‘The Crown’”, vertelt Anderson.

In een interview met James Corden - wat het eerste grote interview voor de hertog van Sussex werd - zei prins Harry geen moeite te hebben met de populaire Netflix-serie. Het schetst volgens hem wel degelijk een realistisch beeld van het leven als royal. Hoewel er ook kritiek is op het feit dat de serie rond het Britse koninklijk huis niet de volledige waarheid laat zien, vindt de hertog van Sussex dat het duidelijk is dat het grotendeels fictief is. “Ze doen niet alsof ze het nieuws brengen”, zei de prins in het interview.

Volledig scherm © via Reuters

Ook Emma Corrin vertelde ontroerd te zijn door zijn reactie: “Peters versie van ‘The Crown’ is zo fictief en het lijkt niet op de daadwerkelijke koninklijke familie. Het ene moment heb ik het gevoel dat het zo anders is, maar aan de andere kant zijn de personages duidelijk gebaseerd op echte mensen. Ik ben ongelooflijk ontroerd door wat hij zei”, vertelt ze. “De manier waarop hij erover sprak en het feit dat hij ernaar keek.. ik was erg ontroerd door het feit dat hij het voor elkaar kreeg.”

Corrin versloeg met haar winst ‘The Crown’-collega Olivia Colman, die voor haar rol als Queen Elizabeth in dezelfde categorie genomineerd was. Josh O’Connor, die de jonge prins Charles speelt, viel eveneens in de prijzen tijdens de uitreiking van de Golden Globes: ook hij kreeg het beeldje voor ‘beste acteur in een televisiedrama’.

