‘The Big Lebowski’-acteur Jeff Bridges lijdt aan lymfeklierkanker

Celebrities Dame Julie Walters wil na gevecht tegen kanker nooit meer acteren: “Tenzij het ‘Mamma Mia' is”

19 oktober Dame Julie Walters (70) heeft er turbulente maanden opzitten nadat er darmkanker bij haar werd vastgesteld. Nu ze genezen is verklaard, bekijkt ze haar filmcarrière echter met andere ogen, vertelt ze in The Times. Acteren zit er niet meer in, al is er wel één uitzondering.