‘The Big Bang Theory’-actrice Kaley Cuoco voor het eerst moeder geworden

De kleine spruit is geboren op 30 maart. Cuoco deelt een reeks schattige foto’s van Matilda Carmine Richie op Instagram. “Het nieuwe licht in ons leven! We zijn zeer blij en dankbaar voor dit kleine wonder”, schrijft de ‘The Big Bang Theory’-actrice. Ze bedankt de dokters, verpleegsters, vrienden en familie voor hun hulp de afgelopen dagen. Cuoco richt zich ook even tot haar vriend, ‘Ozark’-acteur Tom Pelphrey (40): “Ik dacht dat ik niet verliefder op jou kon zijn dan ik al was, maar het kon dus toch.”

Cuoco en Pelphrey leerden elkaar kennen in april 2022. In een interview met ‘Extra’ vertelde ‘The Big Bang Theory’-ster over hun eerste ontmoeting. “Mijn manager nam me eigenlijk mee als haar gast naar de première van ‘Ozark’ en daar ontmoette ik hem. Het was alsof de engelen begonnen te zingen. Het was liefde op het eerste gezicht. Het was magisch, perfect en ik had het gevoel dat ik hem al mijn hele leven ken.” In september 2022 maakte het koppel hun debuut op de rode loper van de Emmy Awards. De timing was perfect, aangezien ze beiden waren genomineerd. Een maand later maakte Cuoco bekend dat ze in verwachting was van een dochtertje. “Baby Pelphrey komt eraan in 2023. We zijn gezegend en dolgelukkig”, schreef ze destijds op Instagram.