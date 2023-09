'That 70s Show'-acteur Danny Masterson krijgt celstraf van minstens 30 jaar wegens verkrachting, maar gaat in beroep

CelebritiesDe Amerikaanse acteur Danny Masterson (47), vooral bekend van zijn rol in de hitserie ‘That 70s Show’ werd in juni schuldig bevonden aan verkrachting. Woensdagavond werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar tot levenslang. Masterson gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling en strafmaat.

Na een week van intense deliberaties viel vanavond het doek over het proces tegen ‘That 70s Show’-acteur Danny Masterson. De acteur stond terecht voor het drogeren en verkrachten van verschillende vrouwen, en werd in juni al schuldig bevonden. Vandaag, woensdag, bepaalde de rechter zijn straf: hij moet nu minstens 30 jaar de cel in. Dan pas maakt hij kans op een vervroegde vrijlating, maar Masterson kan ook levenslang gevangen blijven. De 47-jarige acteur heeft tussen 2001 en 2003 drie vrouwen gedrogeerd en daarna ook verkracht in zijn huis in Los Angeles. In Californië bestaat er geen verjaringstermijn op verkrachting. Daarom konden zijn slachtoffers in 2017, jaren na de feiten, alsnog klacht indienen. Dat deden ze een tweede keer, nadat een rechter de zaak eerder nietig hadden verklaard omdat de juryleden het niet eens konden worden. Sommige bronnen beweren dat Scientology, de kerk die Masterson aanhangt, er voor iets tussen zat.

“De vrouwen zagen plots niet meer goed, waren hun kracht kwijt, hadden geen controle meer over hun lichaam en ze hadden zowel vaginale als anale pijn. En dat allemaal nadat de beschuldigde hen een alcoholisch drankje gegeven had. Het bewijst zal aantonen dat Masterson deze vrouwen gedrogeerd had”, klinkt het bij Reinhold Mueller, een van de aanklagers in het proces. Mueller representeerde de drie vrouwen die Masterson beschuldigen van drogering en verkrachting.

Je bent zielig, gestoord en compleet geweldda­dig Slachtoffer van Danny Masterson, ‘Daily Mail’

Eén van de slachtoffers getuigde woensdag in het finale proces tegen de acteur: “Je bent zielig, gestoord en compleet gewelddadig. De wereld is beter af met jou in de gevangenis”, klonk het onder meer. Rechter Olmedo bracht dan ook het finale vonnis uit: “Mr. Masterson, jij bent niet het slachtoffer hier. Jouw acties van 20 jaar geleden ontnamen iemand anders’ keuze en stem. Jouw acties waren van criminele aard en daarom ben je hier”.

Ondertussen liet de advocaat van de acteur weten dat hij in hoger beroep gaat tegen zijn veroordeling en strafmaat. Volgens de advocaat zijn er in het proces “substantiële fouten” gemaakt en is er geen aantoonbaar bewijs. “Hoewel we veel respect hebben voor de jury in deze zaak en voor ons rechtssysteem in het algemeen, hebben ze het soms bij het verkeerde eind. En dat is hier gebeurd”, zei Holley tegen de verzamelde pers. “Meneer Masterson heeft de misdaden waarvoor hij is veroordeeld niet gepleegd en wij en de advocaten in het hoger beroep, de beste en slimste in het land, hebben er vertrouwen in dat deze veroordeling wordt vernietigd.”

Gedurende het hele proces bleef zijn vrouw, Bijou Philips (45), aan zijn zijde. Daarnaast kon Masterson nog op steun van zijn familieleden rekenen, waaronder Christopher en Jordan. Volgens intimi van het koppel is Philips nog maar “een schim van wie ze vroeger was” en realiseert ze zich dat ze haar kind alleen zal moeten opvoeden. Dat meldt ‘Daily Mail’.

Het schandaal rond haar man is het zoveelste in Philips’ leven. Ze is de dochter van The Mamas & The Papas-muzikant John Phillips, en zijn derde vrouw Geneviève Waïte. Geen van haar biologische ouders voedde haar op. In plaats daarvan werd Bijou rond haar derde in een pleeggezin in New York geplaatst omdat Phillips en Waïte “ongeschikt” werden bevonden om voor haar te zorgen. Op 14-jarige leeftijd stopte ze officieel met school, maar belandde amper drie jaar later al in een afkickkliniek.

In 2004 ontmoette ze Masterson tijdens een pokertoernooi in Las Vegas. Vijf jaar later verloofde het paar zich. Ze trouwden in 2011 en verwelkomden hun dochter Fianna op Valentijnsdag in 2014. Beiden zijn ook openlijk lid van Scientology.

