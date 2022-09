Testament van Anne Heche blijft voor problemen zorgen: zoon en ex-vriend van de actrice vechten het uit in de rechtbank

CelebritiesHomer Laffoon, de oudste zoon van de overleden actrice Anne Heche, heeft het aan de stok met James Tupper, de ex-vriend van zijn moeder. Tupper beweert dat hij in het bezit is van het testament van de Amerikaanse actrice. De 20-jarige zoon van Heche vertelt een heel ander verhaal.

De oudste zoon van de overleden actrice diende eerder deze week rechtbankdocumenten in die moeten bewijzen dat James Tupper aan het liegen is. Tupper beweert dat Anne Heche haar testament via mail naar hem verstuurd heeft. Volgens Laffoon voldoet de brief niet aan de eisen waar een testament aan moet voldoen. De handtekening van de actrice is bijvoorbeeld nergens te bespeuren. Daarnaast werd de e-mail ook niet ondertekend door twee andere getuigen. De 20-jarige zoon van de actrice zegt ook de brief al dateert van 2011. Laffoon en Heche zijn ook al sinds 2018 geen koppel meer.

Ongeldige e-mail

Laffoon claimt in de rechtbankdocumenten dat zijn moeder bovendien wel vaker zo’n e-mails verstuurde. Toen ze in april 2020 besmet raakte met het coronavirus zou ze een vergelijkbare mail gestuurd hebben naar haar boekhouder. Als gevolg is Heches oudste zoon dan ook van mening dat hij als enige verantwoordelijk is voor het nalatenschap van zijn moeder. Daarnaast vraagt de jongeman, om samen met zijn halfbroer Atlas, als enige erfgenaam gezien te worden.

De ex-vriend van de actrice, die meteen ook de vader is van Atlas, heeft op zijn beurt zijn eigen bewijsmateriaal ingediend in de rechtbank. Volgens hem is de e-mail wel degelijk geldig. “Voor het geval ik morgen sterf: mijn wens is dat al mijn bezittingen naar James Tupper gaan. Hij moet deze gebruiken om mijn kinderen op te voeden”, staat er volgens Tupper te lezen in de mail. De ex van de actrice is ook van mening dat Laffoon niet geschikt is om het fortuin van de actrice te beheren gezien zijn jonge leeftijd. Daarnaast heeft de jongen ook geen werk en zou hij al een tijdje geen contact meer gehad hebben met zijn moeder. De voormalige vriend van Heche, die zelf ook een acteur is, zegt verder ook nog dat Laffoon de sloten van het appartement van zijn moeder heeft laten veranderen. De actrice woonde er samen met haar jongste zoon. Als gevolg heeft deze laatste geen toegang meer tot zijn eigen bezittingen. Een uitspraak die volgens Homer niet klopt. Hij beweert dat hij al sinds de dood van Heche probeert te communiceren met zijn jongere broer, maar dat Tupper dit probeert te voorkomen.

Zwaar auto-ongeval

De Amerikaanse actrice raakte op 5 augustus van de weg af en botste op een woning in Mar Vista, in Los Angeles. Ze zou onder invloed van cocaïne en fentanyl zijn geweest. Daarop brak een stevige brand uit. Heche liep zware brandwonden en hersenschade op, waarna ze hersendood werd verklaard. Officieel werd het overlijden vastgesteld op 11 augustus. De woordvoerder van Anne Heche zelf vertelde eerder dat de actrice op 14 augustus van de beademing werd gehaald nadat ze enkele dagen in coma had gelegen.

Heche begon haar acteercarrière in de soap ‘Another World’, wat haar een Daytime Emmy Award opleverde in 1991. Haar bekendste rollen zijn waarschijnlijk die in ‘Donnie Brasco’, ‘I Know What You Did Last Summer’ en ‘Six Days, Seven Nights’. De actrice werd 53 jaar oud.

