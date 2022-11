Terwijl haar ex terechtstaat voor schietincident: Meghan Thee Stallion viert dat ze eerste zwarte vrouw is op cover van ‘Forbes’

Ondertussen staat deze week Tory Lanez, de ex van Megan, terecht in de rechtbank in Los Angeles. Maandag startte namelijk zijn proces, nadat hij werd aangeklaagd voor zware mishandeling en het schietincident met Megan in 2020. Tory zou Megan destijds in beide voeten hebben geschoten, waarna ze naar buiten rende en in elkaar zakte op de oprit van een nabijgelegen woning. Later vertelde ze dat Lanez zich “nadrukkelijk verontschuldigde voor het incident” en haar “geld aanbood” om te zwijgen.