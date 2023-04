‘Terminator’ Arnold Schwarzenegger is wachten beu en steekt zelf handen uit de mouwen om gaten in weg te vullen

CelebritiesActeur Arnold Schwarzenegger (75) is de slechte staat van de straten in zijn wijk beu en neemt het heft - of beter de schop - in eigen handen. Op een video die hij deelt op Twitter is te zien hoe hij samen met een paar anderen gaten in de baan vult met vers asfalt. “Ik zeg altijd: ‘Niet klagen, doe er iets aan’. Dus dat heb ik dan ook gedaan”, laat hij weten. Zijn actie zorgt er alvast voor dat hij op een goed blaadje staat bij zijn buurtbewoners.