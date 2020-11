Tennisster Serena Williams worstelt met hardnekkige migraine: “Ik heb die verdomde koppijn nooit als excuus willen gebruiken”

Celebrities Vader van Angelina Jolie mengt zich in verkiezing en lanceert bizarre video: “Joe Biden is de duivel”

12 november Jon Voight (81), de vader van Angelina Jolie, heeft zich via de sociale media uitgelaten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In een video - die door Twitter als misleidend werd gemarkeerd - stelt Voight dat hij moet “walgen van deze leugen dat Biden is gekozen” en roept hij iedereen op om zich te verzetten tegen de resultaten. “Dit is nu onze grootste strijd sinds de burgeroorlog”, klinkt het. “Het is de strijd van gerechtigheid tegen Satan.”