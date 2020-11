“Tel elke stem”: celebrities niet blij met werkwijze van Trump tijdens verkiezingen

De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten zijn aan het uitdraaien op een ware thriller. Stemmen worden nog volop geteld en kandidaten Joe Biden (77) en Donald Trump voeren een nek-aan-nekrace uit in de strijd om de overwinning. Trump eiste daarbij dat het tellen van de stemmen gestopt wordt in cruciale staten Pennsylvania en Michigan. In een speech had hij het over “frauduleuze praktijken” en stapte hij naar het gerecht om de toestand aan te klagen. “De campagne van president Trump heeft geen betekenisvolle toegang gekregen tot talrijke stemlocaties om de opening van de stembussen en het tellen te observeren, zoals (nochtans) de wet in Michigan garandeert”, vertelde campagnedirecteur Ben Stapien daarover aan Fox News.