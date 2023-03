Tegenslag voor Gwyneth Paltrow in rechtszaak ski-ongeval: radioloog sluit uit dat slachtoffer op actrice botste

CelebritiesHet proces tegen Gwyneth Paltrow (50) is volop aan de gang. De actrice zou in 2016 een skiongeval hebben veroorzaakt, waarbij Terry Sanderson, de man tegen wie ze botste, zwaargewond raakte. Afgelopen woensdag, tijdens de tweede dag van het proces, nam radioloog Wendell Gibby het woord. Volgens de man is het onwaarschijnlijk dat Sanderson tegen Paltrow gebotst is.

“Op basis van de getuigenis van Craig Ramon, en het patroon van de verwondingen... Wat er volgens mij gebeurd is, is dat iemand hem langs links geraakt heeft waardoor hij op de grond gevallen is”, aldus de radioloog tijdens zijn getuigenis. Hij vervolgt: “Het gewicht van de twee personen die samen tegen de grond gevallen zijn, heeft volgens mij de breuk en het hoofdletsel veroorzaakt. Volgens de radioloog is het dus onwaarschijnlijk dat Sanderson tegen de actrice gebotst is. “Anders zou hij de ribben langs deze kant van zijn borst niet gebroken hebben. Mocht hij tegen haar gebotst zijn, dan zou hij zijn armen gebruikt hebben om zijn val te breken.”

Twee kanten

Tijdens zijn getuigenis had de radioloog het ook nog over de gezondheid van de man. Voor het ongeval was Sanderson volgens hem “een actief persoon met veel energie”. “Maar na het ongeluk ging hij snel achteruit en kon hij een deel van zijn favoriete activiteiten niet mee uitoefenen.” Zo bleek multitasking plots erg moeilijk te zijn. Daarnaast is ook het contact met zijn kinderen en kleinkinderen erg veranderd. “Dit zijn stuk voor stuk zaken die typerend zijn voor een persoon die hersenschade opgelopen heeft. Terry kon niet meer functioneren op het niveau dat hij gewoon was. Bovendien moest hij afscheid nemen van heel wat zaken die hem blij maakten.”

Volledig scherm Wendell Gibby tijdens zijn getuigenis in de rechtbank. © AP

Jenny Sanderson, Sandersons dochter, lijkt dan weer partij te kiezen voor de actrice. Tijdens de tweede dag van het proces lazen de advocaten van de Goop-oprichter een brief van Jenny voor. In het schrijfsel beschuldigt het meisje haar vader van “emotioneel misbruik”. Daarnaast zou Terry ook een “kort lontje” hebben. Tijdens haar getuigenis vertelde Jenny ook dat ze zich niet “geliefd” voelde door haar vader. Volgens bronnen bedroog de man bovendien ook zijn vrouw. Jenny zelf zou de voorbije dertien jaar dan weer amper contact gehad hebben met haar vader. Na het ongeval zou Sandersons relatie met zijn familie ook alleen maar verslechterd zijn.

Media-aandacht

Gwyneth Paltrow en haar advocaat zijn zelf dan weer niet te spreken over alle media-aandacht die het proces krijgt. Toen de actrice doorhad dat er een camera op haar gericht was, keek ze recht in de lens en schudde ze haar hoofd. Haar advocaat Steve Owens zei op zijn beurt ook nog dat de paparazzi zijn cliënte stond op te wachten in de parkeergarage. “Dit is een probleem”, aldus Paltrows advocaat tegen de rechter. “Journalisten staan er op te wachten en zelfs hier in de rechtszaal is er een camera op haar gezicht gericht.”

De rechter die de zaak behandelt, bleek het wel eens te zijn met de advocaat van de actrice. De cameraman die het toestel bediende, kreeg de opdracht om zijn camera opnieuw te positioneren. “Het proces mag gefilmd worden, maar individuen mogen enkel in beeld gebracht worden wanneer ze ook effectief aan het woord zijn.” Op sociale media zijn de reacties alvast verdeeld. “Ze gedraagt zich als een diva. Het is belachelijk dat ze ligt te klagen over het feit dat ze gefilmd wordt.” Iemand anders schreef dan weer het volgende: “Ze komt inderdaad een beetje verwaand over, maar ze heeft wel een punt. Ik heb Terry Sanderson nog maar amper in beeld gezien.”

KIJK. Ski- en vluchtmisdrijf Gwyneth Paltrow voor rechter.

Paltrow wordt ervan beschuldigd dat ze de gepensioneerde Terry Sanderson omver zou hebben geskied op een piste in Utah. Naar verluidt keerde de actrice zich daarna om en zette ze haar afdaling verder. De man tegen wie ze aanbotste liep “hersenschade, vier gebroken ribben, en andere ernstige verwondingen” op. “Ze stond recht, draaide zich om, en skiede weg, terwijl Sanderson verbaasd en zwaargewond in de sneeuw lag”, verklaarde zijn advocaat. Maar dat ontkent Paltrow. Ook haar ski-instructeur zou Sanderson niet hebben geholpen. Hij wordt dan ook beschuldigd van valse aangifte uit bescherming van de Goop-oprichter.

Sanderson eiste 3,1 miljoen dollar van Paltrow, maar de rechter schroefde dat terug tot maximaal 300.000 dollar. De Amerikaanse actrice zelf eist dan weer een schadevergoeding van 1 dollar. Er wordt verwacht dat de Goop-oprichter ook zelf zal getuigen. Het proces zelf zou normaal gezien acht dagen in beslag nemen.

