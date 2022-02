Technische problemen en een lookalike van Kim Kardashian: luistersessie Kanye beroert de gemoederen

CelebritiesKanye ‘Ye’ West heeft dinsdagavond in Miami een luistersessie gegeven van zijn nieuw album ‘Donda 2'. Het album is nog niet uit, maar het wordt wel duidelijk waar het grotendeels over zal gaan: zijn ex-vrouw Kim Kardashian (41). Tijdens het evenement liet de rapper een stuk horen van de monoloog die Kardashian gaf tijdens ‘Saturday Night Live’. Daarin vertelt ze dat ze is “getrouwd met de beste rapper ooit”. De luistersessie verliep verder vlekkeloos, totdat zijn microfoon het liet afweten en West hem dan maar weggooide.

West hield dinsdag in Miami een luistersessie voor zijn nieuwe album ‘Donda 2'. Dat deed hij eerder ook al met zijn vorige plaat ‘Donda’, waarmee hij fans een voorproefje wil geven van het album, dat momenteel nog steeds niet uit is.

Kim Kardashian... Of toch niet?

Op Twitter verschenen enkele videos van het evenement. Op een daarvan is de intro van een nummer te horen. Daarzin zegt Kim Kardashian dat ze “met de beste rapper ooit is getrouwd” en dat hij “ook nog eens de rijkste zwarte man in Amerika is.” Daar blijft het niet bij in de lofbetuiging. West is volgens Kardashian een getalenteerd genie die haar “vier prachtige kinderen heeft geschonken.”

Mooie woorden zo lijkt het, al moet de context ervan ook worden meegegeven. Die monoloog deed ze toen ze gastpresentator was bij het satirische programma ‘Saturday Night Live’, de show van haar nieuw lief, Pete Davidson. In het vervolg van de monoloog zegt Kim al lachend dat ze dus gescheiden is van de rapper vanwege zijn persoonlijkheid, maar dat stukje werd weggeknipt bij de luistersessie van Kanye.

Opvallende gast wel in het publiek. Voor een milliseconde leek het alsof Kim Kardashian in het publiek zat om haar ex-man te steunen. Maar vergis u niet, het ging hier om een lookalike van de realiyster. West zou, na zijn breuk met actrice Julia Fox, beginnen daten zijn met Chaney Jones. De vrouw is bekend als influencer op Instagram maar vooral om als twee druppels te lijken op, jawel, Kim Kardashian.

Technische problemen

Over het algemeen zijn de reacties zeer lovend over het optreden van West. Vooral zijn visuals worden geprezen door zijn fans. Al verliep de luistersessie niet helemaal van een leien dakje. Op het einde van het nummer ‘Jail 2' krijgt West problemen met zijn oortje waardoor zijn stem niet meer gelijk loopt met de audio. Uit frustratie gooit hij zijn microfoon weg en volgens mensen uit het publiek zou hij die daarna ook niet meer hebben opgepakt. Het was weliswaar het voorlaatste nummer van de avond.

Het internet smult dan ook weer van Kanye zijn actie en begon direct met memes te maken over het voorval. “Iemand wordt ontslagen vanavond”, klinkt het bij een gebruiker. “Dit is de identiteit van de klankman”, schrijft een andere bij een foto van Kanye’s aartsvijand, Pete Davidson.

Davidson staat nu weer, hoogstwaarschijnlijk ongewild, in het middelpunt van de belangstelling door alle memes. Hij lijkt het ondertussen wel te hebben gehad met de hele situatie. Eerder deze maand had de komiek zijn Instagram gereactiveerd na vier jaar inactief te zijn geweest op de app, maar woensdag verwijderde hij zijn account weer.

Eerder op de dag had hij een clip gedeeld uit ‘The King of Comedy’ uit 1982, waarin Robert De Niro, als wannabe-komiek Rupert Pupkin, beweert: “Beter om een koning te zijn voor één nacht, dan een sukkel voor het leven.” Fans veronderstelden al snel dat de quote op West was bedoeld.

