Team van Harvey Weinstein wil niet dat hij uitgeleverd wordt: “Hij wordt blind en verliest al zijn tanden”

Minnares­sen Dr. Dre moeten dan toch getuigen in scheidings­zaak

9 april 1 - 0 voor Nicole Young (51), de ex van Dr. Dre (56). Zij heeft van de rechtbank in Los Angeles verkregen dat drie minnaressen van haar ex-man moeten getuigen in hun scheidingszaak. Iets waar de producer érg op tegen was. Dat schrijft Page Six.