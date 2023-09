Te midden van geruchten over break-up: Kylie Jenner en Timothée Chalamet wonen samen concert Beyoncé bij

Celebrities An­ti-trans opmerkin­gen breken Róisín Murphy zuur op: platenmaat­schap­pij weigert nieuw album te promoten

Is de carrière van Ierse zangeres Róisín Murphy ten einde? Ze betoverde deze zomer het publiek nog op het Cactusfestival in ons land. Maar nadat de zangeres vorige week puberteitsremmers als ‘f*cked’ bestempelde op sociale media, krijgt Murphy bakken kritiek. Twee van haar optredens in Londen worden geannuleerd, nu haar platenmaatschappij weigert haar nieuwe album te promoten. De zangeres zal de opbrengsten van het album mogelijk ook mislopen, want het platenlabel zou die nu allemaal doneren aan liefdadigheidsorganisaties die transgender personen ondersteunen.