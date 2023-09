Te midden van geruchten over break-up: Kylie Jenner en Timothée Chalamet al kussend gespot op concert Beyoncé

Showbizz Omstreden ‘opvoedgoe­roe’ met miljoenen volgers gearres­teerd voor mishande­ling: “Niet mijn taak om kinderen eten te geven”

Geloof niet alles wat je ziet op het internet: daar is ‘opvoedingscoach’ Ruby Franke (41) het perfecte voorbeeld van. Jarenlang verwierf ze miljoenen volgers met haar YouTubekanaal ‘8 Passengers’, waarop ze ouders ‘nuttige tips’ gaf voor een ‘harde opvoedingsstijl’. Maar Ruby wordt niet alleen gehaat door haar zes kinderen, nu is ze ook gearresteerd wegens kindermishandeling. Ze bond haar kroost vast, verbood haar zoon 7 maanden lang om in een bed te slapen, en liet haar kleuters dagenlang alleen achter. “Mijn zesjarige dochter is zélf verantwoordelijk voor haar lunch.”