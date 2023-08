“Té beroemd voor bureaujob”: Sugababes onthullen wat ze deden tussen twee muzikale successen

CelebritiesDe girlsband ‘Sugababes’, booming rond de eeuwwisseling, is terug van weggeweest in de originele samenstelling. Mutya Buena (38), Keisha Buchanan (38) en Siobhan Donaghy (39) verlieten één voor één de band. Na hun hitsingle ‘Overload’ in 2000 kende de groep nog enkele andere gezichten, maar wat deden Mutya, Keisha en Siobhan in tussentijd?

Sioban Donaghy was de eerste die er de brui aan gaf. Na een ruzie in 2001 besloot ze dat ze niet langer deel wou uitmaken van de band. Ze vond een bureaujob en was daar dan ook heel blij mee. “Ik had mijn roeping gevonden”, vertelt ze aan ‘The Sun’. “Ik boekte gedurende 6 jaar modellen in. Ik ben toen echt opengebloeid.” In 2013 kwam het tot een verzoening met Mutya en Keisha. Ze kwamen terug samen, maar niet meer onder de naam van ‘Sugababes’, omdat ze daar de rechten niet op hadden. Ze zochten een oplossing en niet veel later was ‘MKS' (hun initialen) geboren.

Mutya Buena had minder succes dan Sioban. Zij verliet de groep in 2005, maar was ondertussen té beroemd voor een carrièreswitch. Ze zei: “Siobhan had het geluk van nog een beetje een normaal leven te kunnen leiden. Ik wou dat ik de kans kreeg om ergens anders te werken. Ik deed zelfs cursussen nagelstyling en kapster. Ik wou dat ik iets dapperder was. Maar ik heb zo’n duidelijk gezicht, dus mensen zouden me overal herkennen.”

Als laatste stapte ook Keisha uit de band, in 2009. Anderhalf jaar later voegde ze zich bij ‘MKS’. In dat jaar en half was ze vooral bezig met rechtszaken. Ze had een heleboel vrienden die misbruik van haar hadden gemaakt. “Ik heb mensen moeten aanklagen die ik vertrouwde.” Ze verloor in die periode ook haar vader en was druk in de weer om de rechten op de naam ‘Sugababes’ terug te krijgen.

Uiteindelijk zijn de drie terug samengekomen én is het hen ook gelukt om hun naam terug te krijgen. Eerst ging de groep een tijdlang als ‘MKS’ door het leven, maar toch slaagde Keisha erin om de naam ‘Sugababes’ juridisch terug te winnen. In 2019 deden ze voor het eerst een comebackoptreden, daarna onthulde de groep dat ze werkten aan nieuwe muziek. Die plannen werd echter even ‘on hold’ gezet door de coronapandemie.

In 2021 kwam er een re-release van ‘One Touch’, ter ere van het 20-jarige bestaan van het album. In veel landen scoorde deze heruitgave beter dan toen het album in 2000 uit kwam. Ondertussen deden ze vorig jaar al een 17-daagse UK tour, inclusief een stop op Glastonbury. “We zijn door de loopgraven gegaan. Het is een reis geweest die ons 100% veranderd heeft”, klinkt het nog.

