Taylor Swift schrijft muziekgeschiedenis en is meest beluisterde vrouw op Spotify

Royalty Prins Harry bezichtigt Taylor Swifts huis in Londen: plant hij dan toch een terugkeer naar zijn thuisland?

Prins Harry (38) was vorige week in Londen om er te getuigen in de rechtszaak tegen de Britse tabloids. Maar Harry bleek ook om een andere reden in Londen te zijn. Een Brits weekblad kwam te weten dat de prins enkele woningen in de Britse hoofdstad ging bezichtigen. Het opvallendste op de agenda: het herenhuis dat nu nog eigendom is van de Amerikaanse popster Taylor Swift (33). De vraag is nu: wáárom is Harry daar op huizenjacht? “Hij heeft schrik voor de reactie van Meghan.”