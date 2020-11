Taylor Swift razend nu haar muziekrechten weer zijn verkocht door Scooter Braun: “Hij wil me het zwijgen opleggen”

Volgens de 30-jarige zangeres wilde Scooter ook zijn meest recente deal achter haar rug om regelen. Het investeringsfonds dat de rechten heeft gekocht, informeerde haar over wat er gaande was. “Dit was de tweede keer dat mijn muziek is verkocht zonder dat ik ervan op de hoogte was. In de brief stond dat ze me voor de verkoop wilden laten weten hoe het zat, maar dat Scooter Braun hen had verboden contact met mij of mijn team op te nemen en dat de deal anders niet zou doorgaan.”