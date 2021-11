Taylor Swift maakt kortfilm over stukgelopen relatie met acteur Jake Gyllenhaal: “Je zei dat ik te jong was, en ik wilde gewoon sterven”

CelebritiesTaylor Swift (31) dropte gisteren een nieuwe versie van haar album ‘Red’. De plaat kwam oorspronkelijk uit in 2012, maar de zangeres is druk bezig met het opnieuw opnemen van al haar nummer, zodat ze zelf de rechten op haar eigen werk in handen krijgt. Voor de gelegenheid bracht ze een 10 minuten durende versie uit van ‘All Too Well’, één van haar bekendste nummers. Het liedje verhaalt over haar breuk met acteur Jake Gyllenhaal (40). In een nieuwe kortfilm geeft Swift opvallend veel details van die relatie prijs.

Er liepen al langer geruchten dat het nummer ‘All Too Well’ over Gyllenhaal zou gaan, maar de nieuwe versie - die 10 minuten duurt - lijkt dat nu te bevestigen. In de bijhorende kortfilm zien we hoe acteurs Sadie Sink en Dylan O’Brien de rollen van Swift en Gyllenhaal vertolken. Ze spelen scènes na uit het fijne begin van de relatie, maar al snel slaat de sfeer om.

Zo geeft ze mee dat Jake niet kwam opdagen voor haar verjaardagsfeest. “Je palmde mijn vader in met leuke grapjes”, zo zingt Taylor. “Maar enkele maanden later zag hij hoe ik steeds weer naar de deur staarde in de hoop dat je thuis zou komen. ‘Het zou plezant moeten zijn, 21 worden’, zei hij me toen.”

Te jong

Ze geeft voor het eerst ook de reden van de breuk aan: “Je zei dat de dingen anders zouden zijn als ik ouder was geweest, en ik wilde gewoon sterven”, klinkt het. “En het grappigste is: ik ben intussen ouder geworden, maar jouw vriendinnetjes hebben nog altijd diezelfde leeftijd.”

“Ik vraag me af welk beeld je van me had”, gaat ze verder. “Een mooi juweeltje dat nooit té aanhankelijk zou worden. Vast geen meisje dat gaat huilen in de toiletten op een feestje. Eén of andere actrice vroeg me wat er gebeurd was: jij! Jij was gebeurd.”

Steeds ruzie

In de kortfilm wordt ook duidelijk dat de acteur haar niet netjes behandelde in het bijzijn van zijn vrienden. Zo weigerde hij haar hand vast te houden tijdens een etentje. Swift brengt ook meteen in beeld hoe de heftige ruzie daarna verliep: “Je keek me niet eens aan! Ik ken hier niemand, dit zijn vreemden voor mij. Iedereen is ouder dan ik, en ik voel me alsof ik hier niet thuishoor.”

Jake Gyllenhaal krijgt intussen een grote lading haatreacties over zich heen op sociale media, maar voorlopig rept de acteur met geen woord over het hele gebeuren.

Bekijk ook: Taylor Swift onthult details over breuk met Jake Gyllenhaal

LEES OOK

Volledig scherm Jake Gyllenhaal en Taylor Swift toen ze nog samen waren, in 2010. © INF / Reporters