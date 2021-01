Taylor Swift kon in 2020 het tij keren: “Het voelt alsof ik nu pas een echt leven leid”

Taylor Swift heeft het afgelopen jaar bewezen dat ze veel meer is dan een hitsensatie die Grammy-beeldjes verzamelt. De zangeres ontpopte zich in 2020 tot een artieste van het zuiverste water, want de drang en de drive om muziek te maken in dit ongewone jaar was zo groot dat ze niet één, maar liefst twee lockdownalbums uitbracht. Het eerste, Folklore, verscheen op 24 juli, een dag nadat ze de release had aangekondigd. Maar nog verrassender was de lancering op 11 december – twee dagen voor haar 31ste verjaardag – van opvolger Evermore, dat ze zelf beschouwt als het zusje van Folklore. ‘We konden gewoon niet stoppen met liedjes schrijven’, zegt ze. We, dat zijn naast Taylor zelf ook mensen als Bon Iver, de band The National en Marcus van Mumford & Sons, artiesten uit de eerder alternatieve muziekscene dus. En zo neemt de zangeres haar fans weer een halte verder mee op de muzikale reis die ooit begon bij country­muziek, haar nadien liet uitgroeien tot popidool en haar nu ziet experimenteren met folk.