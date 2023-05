Taylor Swift gelukkiger dan ooit: “Ik heb eindelijk het gevoel dat mijn leven zin heeft”

Swift verscheen in een prachtige groene outfit toen ze de emotionele toespraak gaf, dat recht uit haar hart kwam. “Het is fantastisch. Ik wil jullie graag vertellen dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest in mijn leven. In alle aspecten van mijn leven gaat het goed. Alles valt op z'n plek.” De zangeres bedankte tijdens de show ook de Swifties (fans van de zangeres, red.) voor hun bijdrage aan de geweldige periode in haar leven. “Ik wil jullie bedanken dat jullie daar een deel van uitmaken. Het is niet alleen de tour, maar echt alles. Ik heb eindelijk het gevoel dat mijn leven zin heeft.”