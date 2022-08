Taylor Swift figureerde bijna in ‘Twilight’: “Ze zou de aandacht te hard afleiden”

Chris Weitz, die de film uit 2009 regisseerde, schoof aan tafel bij Melanie Howe en Ashley Greene. Die lanceerden samen hun podcast ‘The Twilight Effect’. Ashley zelf vertolkte destijds de rol van Alice Cullen in de ‘Twilight’-films. “Taylor was een enorme fan van ‘Twilight’. Toen de films uitkwamen, hadden we dezelfde agent. Hij vertelde me dat ze graag een rol wilde omdat ze een grote fan was”, aldus Weitz. Maar op dat verzoek ging de regisseur niet in. Een bewuste keuze, want hij vond dat Taylor een té grote ster was om een passage te maken in de film. “Als ze op het scherm zou verschijnen, zou ze meteen de aandacht afleiden van de andere acteurs en het verhaal. Niemand zou iets van het verhaal kunnen verwerken als Taylor Swift zou verschijnen. Ik neem het mezelf toch nog altijd kwalijk, want ik had de kans om met haar tijd door te brengen. Ze moet zeker gedacht hebben dat ik een eikel was. Maar helaas, soms moet je beslissingen nemen die jou de beste keuze lijken”, besloot de regisseur.