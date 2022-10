Taylor Swift en Dita Von Teese baden samen in reusachtige Martiniglazen voor videoclip van ‘Bejeweled’

CelebritiesVoor de videoclip van haar gloednieuwe nummer ‘Bejeweled’, transformeerde Taylor Swift (32) van Assepoester naar een heuse burleske danseres. Zo is te zien hoe ze samen met bruleske-fenomeen Dita Von Teese (50) rondspettert in enorme Martiniglazen, terwijl ze allebei fonkelende korsetten dragen.

In het kader van haar nieuwe album ‘Midnights’, heeft Taylor Swift de videoclip van het nummer ‘Bejeweled’ gedeeld. Bij aanvang van de clip is te zien hoe Taylor - verkleed als Assepoester - braaksel van de grond ligt te ruimen op zolder. Plotseling verschijnen daar haar gemene stiefzussen Lady Danielle, Lasy Este en Lady Alana in hun schone jurken. Het trio heeft het over hoe ze een prins voor zich gaan winnen, maar ook over hoe Taylor hun niet mag vervoegen bij dat avontuur. “We weten allemaal wie er vanavond niet komt”, zegt een van de zussen terwijl ze Taylor gericht aankijkt en haar een “wezel” noemt.

Volledig scherm Taylor Swift (links) en Dita Von Teese (rechts) © RV

Maar al snel haalt Taylor in de clip een magisch horloge boven, waarna ze via een lift naar betere oorden vertrekt en uitsluitend nog met-diamanten-bedekte outfits draagt gedurende het vervolg van de clip. Zo komt ze via de magische lift terecht in een kamer met daarin de koningin van het burleske dansen, Dita Von Teese. Dita is de ex-vrouw van zanger Brian Hugh Warner, beter bekend onder zijn pseudoniem Marilyn Manson. Gedurende haar carrière trad ze vaak op als burleske danseres en speelde ze ook mee in enkele pornofilms. Dita is dus echt een fenomeen als het op burleske aankomt.

Samen met Swift danst ze in de clip dan ook een uitgebreide choreografie in reusachtige Martiniglazen. Vervolgens is ook te zien hoe de twee een reuze-olijf over zich heen persen. Naast Dita, zit de videoclip van Swift ook vol van andere beroemdheden zoals actrice Laura Dern, de gezusters Haim, visagist Pat McGrath en platenproducer Jack Antonoff.

