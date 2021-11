Taylor Swift en Blake Lively: overzicht van een vriendschap die niet kapot te krijgen is

CelebritiesTaylor Swift (31) en Blake Lively (34) sloegen de handen in elkaar voor de muziekvideo van ‘I Bet You Think About Me’, een nieuw nummer van de Amerikaanse zangeres. Stiekem zijn de twee wel al langer bevriend. Ondertussen is het al zes jaar geleden dat hun vriendschap aan het licht kwam. Fans van Taylor dachten aanvankelijk dat Lively het op hun idool gemunt had, maar al snel bleek het om een misverstand te gaan. De actrice profileerde zich zelfs als voorzitter van Taylor Swifts fanclub. Een positie die ze na al die jaren is blijven behouden: met als kerst op de taart hun allereerste professionele samenwerking. Hoog tijd voor een overzicht van hun ijzersterke vriendschap.

Het begon allemaal in 2015. De Amerikaanse actrice krijgt het aan de stok met fans van Taylor Swift wanneer ze een foto deelt op haar Instagram-account. Het gaat om een campagnebeeld van L’Oréal waar de ‘Gossip Girl’-actrice op te zien is samen met Julianne Moore, Naomi Watts en John Legend. “Dus blijkbaar was dit geen videoshoot voor John Legends cover van ‘Bad Blood’”, schrijft Lively bij de foto. “Mijn #pinkobsession is officieel een feit. #EnBlijkbaarIsJohnLegendNietBezigAanEenCoverVanBadBlood.” Voor velen lijkt het alsof de actrice aan John Legend vraagt om het nummer in kwestie te coveren, maar volgens Swifties (een bijnaam voor fans van Taylor Swift, red.) is het een steek richting de destijds 25-jarige zangeres.

Prille begin

Blake Lively, die over het algemeen weinig tot geen drama veroorzaakt, verduidelijkt zich niet veel later op Instagram. Op haar account deelt ze een foto waarop te zien is hoe ze samen met haar echtgenoot een concert van Taylor Swifts ‘1989'-tournee bijwoont. “Wie dacht dat het om een steek ging, weet duidelijk niet dat ik een ‘Taylor Swift, wil je alsjeblieft met mij trouwen’-voodoopop heb. #obsessed.” Dat de vriendschap niet enkel eenrichtingsverkeer is, blijkt uit een foto die later dat jaar op sociale media verschijnt. In december delen de twee vriendinnen enkele foto’s van een gezamenlijke uitstap in Australië. Gedurende diezelfde tournee hadden Taylor en Blake afgesproken in het themapark Warner Bros. Movie World in Queensland. Op verschillende beelden is te zien hoe Blake Lively en Taylor Swift samen in de lucht springen voor een foto en samen een koala strelen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Instagram: Taylor Swift

Sinds hun uitje in Australië zijn Taylor en Blake alleen nog meer close geworden. Op Instagram delen ze regelmatig verschillende foto’s van hoe goed hun band wel niet is, steunen ze elkaar op allerlei grote evenementen en zijn ze aanwezig op elkaars feestjes. Een jaar later, in juli 2016 was de Amerikaanse actrice bijvoorbeeld samen met haar echtgenoot Ryan Reynolds uitgenodigd op Swifts ‘Fourth of July’-feestje naar aanleiding van de Amerikaanse nationale feestdag. Na het gebeuren circuleerden er verschillende kiekjes op sociale media waarop Lively en Reynolds samen te zien zijn met Swift en haar toenmalige vriend Tom Hiddleston.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Instagram: Britany LaManna

Taylor Swifts relatie met Tom Hiddleston is niet blijven duren, maar haar vriendschap met Blake Lively was niet zo snel stuk te krijgen. In december 2016, een jaar nadat de twee elkaar zagen in Australië, wenst Lively haar BFF een gelukkige verjaardag op Instagram. Dat doet ze door een selfie van hun tweetjes te delen met volgend onderschrift: “Een foto van iemand die gisteren jarig was en die ik niet alleen graag zie, maar ook ook ontzettend graag heb. @taylorswift, jij weet hoe ik mij voel.”

Verkleedfeestjes en concerten

In november 2017 was het tijd voor de volgende stap in hun vriendschap. James, het oudste dochtertje van Blake Lively en Ryan Reynolds, maakt dan haar ‘zangdebuut’ op Taylor Swifts nummer ‘Gorgeous’. Aan het begin van de song is te horen hoe het meisje de titel van het liedje met een schattig stemmetje zegt. Ouders Blake en Ryan waren apetrots op het resultaat. Toen het koppel in 2018 aanwezig was op een concert van Swifts ‘Reputation’-tour in Massachusetts gingen ze door het lint toen Taylor het nummer speelde. In een interview met ‘Good Morning America’ gaf Lively achteraf nog toe dat hun reactie prijsgaf dat ze als ouders ontzettend trots waren.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vlak voor de eerste lockdown duikt Blake Lively nog eens op op het Instagram-account van Taylor Swift. Samen met haar echtgenoot Ryan woont ze het nieuwjaarsfeestje van de zangeres bij. Het feestje kende trouwens ook een dresscode. Alle aanwezigen moesten zich verkleden als hun jeugdidool. Taylor Swift koos voor Ariel uit ‘De Kleine Zeemeermin’. Blake Lively is op de foto te zien als Dorothy uit ‘The Wizard of Oz’.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat de twee graag samen feestvieren, is overduidelijk. In december 2019 nodigt de zangeres het koppel nog eens uit, maar dan voor haar dertigste verjaardag. Op de avond in kwestie stond Taylor eerst nog op het podium van het zogenaamde Jingle Ball in New York City. Nadien vierde Swift haar verjaardag samen met een gezellige bende waaronder dus Blake Lively en Ryan Reynolds. Op Instagram is het drietal samen te zien in een groepsfoto. “Mijn verjaardag vieren op Jingle Ball samen met mijn fans en nadien nog een waanzinnig kerstfeestje organiseren...Ik voel mij oprecht ontzettend speciaal en ik zal de rest van mijn leven proberen om jullie allemaal te bedanken. *huilt in haar kerstboom,” aldus Swift in het onderschrift dat bij de foto hoort.

Na James is het in juli 2020 de beurt aan Inez en Betty, de twee jongste dochters van Blake Lively en Ryan Reynolds. De twee meisjes zijn in tegenstelling tot hun grote zus niet te horen in een nummer van Taylor, maar al hun namen werden wel gebruikt voor het album ‘Folklore’ in het nummer ‘Betty’. Wanneer Swift in maart 2021 een Grammy wint voor het album in kwestie bedankt ze Lively en Reynolds in haar speech. “Na Joe zijn zij de eerste twee personen die al mijn nieuwe nummers te horen krijgen.”

Voorliefde voor tradities

Het begint bijna een traditie te worden. Op 13 december 2020 wenst Blake Lively haar goede vriendin Taylor Swift opnieuw een gelukkige verjaardag op sociale media. Daarnaast bedankt ze haar ook voor de release van haar album ‘Evermore’. “Dankzij jou was er blijdschap. Een hele gelukkige verjaardag. En bedankt voor #Evermore. Er is niets beters dan cadeautjes krijgen op de verjaardag van iemand anders. Ik zie je graag.”

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook het verkleden krijgen Taylor Swift en Blake Lively maar niet afgeleerd. In oktober van dit jaar spreekt de zangeres af met de Amerikaanse actrice en haar echtgenoot Ryan Reynolds op Halloween. Ook de drie dochtertjes van het stel zijn van de partij. Swift zelf draagt voor de gelegenheid een outfit van een eekhoorn. Op haar sociale media deelt ze achteraf nog een foto van het resultaat.

Eerder deze week kende de vriendschap tussen de twee vrouwen een nieuwe mijlpaal. Toen Taylor Swift haar opwachting maakte in ‘Saturday Night Live’ waren Blake Lively en Ryan Reynolds aanwezig om haar te steunen. Het drietal was achteraf ook samen van de partij op de afterparty. Volgers van de actrice konden op haar sociale media toen al een hint naar hun toekomstige samenwerking terugvinden. Lively droeg rond haar vinger namelijk een rode, hartvormige ring die later zou opduiken in de muziekvideo van Taylor Swifts ‘I Bet You Think About Me’ waar de twee samen aan werkten. Vlak na haar optreden op ‘SNL’ kondigt Taylor Swift aan dat Lively de muziekclip in kwestie geregisseerd heeft. “Eindelijk kon ik met de briljante, stoere en waanzinnig grappige Blake Lively werken aan haar regiedebuut.” Om hun collab te vieren, deelt Swift nog een lief eerbetoon aan haar goede vriendin op haar TikTok-account. Als dat geen echte vriendschap is, dan weten wij het ook niet meer.

@taylorswift NEW MUSIC VIDEO TOMORROW at 10am ET 🚨 #redtaylorsversion #swifttok ♬ ladies and gentlemen whats new - xxtristanxo Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK:

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Blake Lively (@blakelively) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.