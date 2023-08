Tattoo-artist Angelina Jolie zegt sorry voor ontstane verwarring

Vrouwen die aangifte deden tegen Römer willen gesprek met Katja

De drie vrouwen die aangifte deden tegen de Thijs Römer in de online zedenzaak rond de Nederlandse acteur willen in gesprek met Katja Schuurman en Igone de Jongh, de vrouwen in het leven van Römer. Dat zei Maartje Schaap, de advocate van de vrouwen, dinsdag in de talkshow ‘Humberto’ op de Nederlandse zender RTL 4.