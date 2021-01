Talkshowlegende Larry King overleden op 87-jarige leeftijd

“We zijn ontzettend bedroefd dat we het overlijden moeten melden van onze medeoprichter en host Larry King”, klinkt het in een statement van Ora Media. “Hij stierf zaterdagochtend in het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. Meer dan 63 jaar was hij aan de slag op radio, televisie en internet. Ook al stond zijn naam telkens in de titel van z’n programma’s, toch behandelde hij de personen die hij interviewde altijd als de echte sterren. Of het nu ging om een president, een celebrity of een doorsnee man of vrouw: hij stelde korte, directe en ongecompliceerde vragen en dat leverde altijd een mooi resultaat op.”