Talkshowhost Jerry Springer (79) overleden: met veel controverse versloeg hij veel bravere talkshow van Oprah

KIJK. Zo raakte Jerry Springer bekend:

Springer stierf in zijn woning in Chicago na een kort ziekbed, aldus een woordvoerder van de familie. Volgens entertainmentwebsite TMZ werd er enkele maanden geleden kanker vastgesteld bij de talkshowhost. “Hij is onvervangbaar en dit verlies doet immens veel pijn, maar de herinneringen aan zijn intelligentie, hart en humor leven voort”, schrijft zijn goede vriend Jene Galvin namens de nabestaanden.

De presentator, die zijn carrière begon als verslaggever en nieuwslezer voor NBC, is vooral bekend van ‘The Jerry Springer Show’, die hij 27 jaar lang presenteerde. In 1991 werd de eerste aflevering uitgezonden. In de show, die ook bij ons te zien was op het toenmalige VT4, ging het er vaak wild aan toe. Zo gingen gasten zelfs met elkaar op de vuist, terwijl het publiek ‘Jerry, Jerry, Jerry!’ scandeerde. Weggebiepte scheldwoorden, geblurd naakt en scheldtirades, werden de vaste ingrediënten van de show. Zo versloeg hij op z’n hoogtepunt de veel bravere talkshow van Oprah Winfrey. Na net geen 5.000 episodes verdween de show in 2018 van het scherm.

The Masked Singer

Later mocht Springer, die advocaat van opleiding was, nog een tweede show aan zijn palmares toevoegen. ‘Judge Jerry’ kende drie seizoenen. Het laatste tv-optreden van Jerry Springer was vorig jaar toen hij in het achtste seizoen van de Amerikaanse versie van ‘The Masked Singer’ verscheen. Toen kroop de Amerikaanse talkshowhost in de huid van ‘The Beetle’ en zong hij een nummer van Frank Sinatra.

Voor zijn tv-werk was Springer actief als politicus. In 1971 werd hij gekozen in de gemeenteraad van Cincinnati. Zes jaar later, in 1977, werd hij dan weer verkozen tot burgemeester in dezelfde stad. Daarna probeerde Springer nog gouverneur in de staat Ohio te worden, maar dat mislukte.

Springer laat een dochter, Katie Springer, na. Ook zijn zus Evelyn is nog steeds in leven.

KIJK. De vijf meest memorabele momenten uit ‘The Jerry Springer Show’:

