Take That getipt als act tijdens kroning van koning Charles (en een voormalig groepslid zou daarvoor terugkeren)

Naar verluidt maakt de iconische Britse band Take That zich op voor een koninklijk optreden tijdens de kroning van koning Charles. Een unieke gelegenheid, waarvoor een bepaald bandlid wel eens zou willen terugkeren.

Volgens verschillende bronnen plannen Gary Barlow (52), Mark Owen (51) en Howard Donald (54) een spectaculaire set voor het kroningsfeest in mei op Windsor Castle. Er is zelfs sprake van dat een ex-bandgenoot die zich bij hen zou voegen voor de gelegenheid. En nee, het is niet Robbie Williams (49) die de band in 1995 verliet. Maar wel Jason Orange (52) die in 2014 vaarwel zei tegen de groep. Al is dat nog niet bevestigd en is er op dit moment alleen nog maar sprake van geruchten.

De band zelf moet zich dus nog uitspreken op de roddels. Maar het is wel geweten dat frontman Gary geen vreemde is aan het hof. De schrijver en zanger werd in 2012 benoemd tot OBE en heeft eerder opgetreden tijdens de Royal Variety Performance. Hij was ook het brein achter de viering van het diamanten jubileum van koningin Elizabeth II in 2012, met optredens van Ed Sheeran, Sir Tom Jones, Kylie Minogue en Sir Elton John.

Lege agenda’s

Take That gaat deze zomer voor het eerst in vier jaar op tournee, maar hun agenda’s zijn leeg op de kroningszondag, wat betekent dat ze vrij zijn als ze worden gebeld om op te treden tijdens het evenement.

Er zijn bovendien ook tal van berichten over verschillende andere sterren die het podium zullen betreden voor de viering. Een bron vertelde ‘The Sun’: “De grootste namen en acts in de wereldmuziek worden benaderd voor het concert.”

