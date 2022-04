‘t Is officieel: Ben Affleck en Jennifer Lopez zijn (opnieuw) verloofd

Jennifer Lopez heeft het nieuws ook zelf met haar fans gedeeld. In haar nieuwsbrief ‘On the J.Lo’ maakte de zangeres het goede nieuws bekend. De mededeling kwam er vlak nadat Jennifer in het openbaar gespot werd met een diamanten ring rond haar vinger. “Grote mededeling!!!”, staat er te lezen op het Twitter-account van de zangeres. Bij de post hoort ook nog een videoboodschap van Lopez zelf. In de video vertelt ze dat ze een bijzonder verhaal te vertellen heeft. Naast haar gebruikersnaam op Twitter pronkt er nu ook een emoji van een diamanten ring. Ondertussen werd het goede nieuws dus ook bevestigd door de woordvoerder van Jennifer Lopez.

Ben Affleck was in het verleden nog getrouwd met actrice Jennifer Garner, samen kregen ze drie kinderen (Violet, Seraphina en Samuel). In oktober 2018 gingen Affleck en Garner na een huwelijk van tien jaar uit elkaar. Lopez verbrak vorig jaar haar verloving met Alex Rodriguez. Het koppel was vier jaar samen. Daarvoor was de superster nog samen met zanger Marc Anthony, met wie ze een tweeling (Emme en Max) kreeg. Jennifer Lopez en Marc Anthony gaven elkaar het jawoord in 2004. In 2011 vroegen ze uiteindelijk de scheiding aan. In het verleden gaf J.Lo ook nog haar jawoord aan Cris Judd en Ojani Noa. Judd, een choreograaf en danser, en Lopez waren twee jaar getrouwd. Haar huwelijk met Noa, haar eerste echtgenoot, liep al na amper twaalf maanden op de klippen.