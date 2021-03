T.I. en echtgenote in steeds nauwere schoentjes na beschuldigingen van verkrachting en kidnapping: “De getuigenissen zijn griezelig gelijkaardig”

CelebritiesHet net begint zich te sluiten rond de Amerikaanse rapper T.I. (40) en zijn echtgenote Tameka ‘Tiny’ Harris (45), die door zo'n dertig vrouwen beschuldigd worden van verkrachting, kidnapping en het drogeren van hun slachtoffers. Een advocaat, Tyrone A. Blackburn, heeft in naam van elf van de vrouwen contact opgenomen met de wetshandhaving in twee verschillende Amerikaanse staten.

Al enkele weken gonst het van geruchten rond T.I. en zijn echtgenote Tameka Harris, nadat Sabrina Peterson - een oude vriendin van de rapper - via haar Instagram-pagina @theglamuniversity vertelde dat de rapper ooit een pistool tegen haar hoofd had gezet in het bijzijn van haar kinderen. Daarna werd ze overspoeld door getuigenissen van andere vrouwen die ooit onaangename ervaringen met het koppel hadden gehad. De meeste vrouwen getuigen (anoniem) dat de twee hen gedrogeerd hebben, om daarna het bed met ze te delen. Bovendien zou de rapper ook aan verschillende vrouwen een soa hebben gegeven. Wanneer de vrouwen met hun verhaal naar buiten wilden komen, werd er gedreigd met geweld.

Brief

Advocaat Tyrone A. Blackburn heeft nu in naam van elf slachtoffers brieven geschreven naar openbare aanklagers van de Amerikaanse staten Georgia en Californië, omdat de feiten daar zouden hebben plaatsgevonden. In de brieven beschrijft de advocaat de ‘griezelig gelijkaardige’ getuigenissen van de vrouwen, die elkaar trouwens nooit hebben ontmoet. Met de brieven wil Blackburn ervoor zorgen dat er een onderzoek geopend wordt tegen T.I. en zijn echtgenote, “om de stroom van verdorvenheid aan te pakken en te beëindigen”. De getuigenissen zijn trouwens anoniem, omdat de vrouwen volgens de advocaten vrezen voor hun veiligheid. “Maar mijn cliënten en hun getuigen zijn bereid om met onderzoekers en aanklagers te praten."

Quote Het volgende dat ze zich herinnert, is dat ze naakt wakker werd op de zetel, met een handdoek over haar gegooid en met een erg pijnlijke vagina. Advocaat Tyrone A. Blackburn

Verschillende van de elf vrouwen vrouwen getuigden - anoniem - in The New York Times. Zo ook een veteraan die het koppel in 2005 ontmoette in een nachtclub in Los Angeles. Ze was toen 23 jaar oud. Zij vertelt hoe Tameka haar en haar vriendin een slokje van haar drankje aanbood, iets waar ze allebei op ingingen. Maar al snel werden de twee vrouwen misselijk en moesten ze overgeven. Omdat ze alleen nog maar een amaretto sour had gedronken, vermoedt de veteraan dat ze door Tameka gedrogeerd werd.

Pijnlijke vagina

Daarna nodigden T.I. en Tameka haar uit om mee naar hun hotelkamer te gaan, samen met een hoop andere mensen. De veteraan - die dacht dat het feestje gewoon daar verdergezet zou worden - zegde toe. Maar eenmaal op de kamer werd de andere gasten snel gevraagd om te vertrekken. De bedwelmde vrouw werd meegenomen naar de badkamer, waar ze een bad kreeg van Tameka. Eenmaal terug op bed - naakt - moest ze overgeven. T.I., bekend van onder meer de hits ‘Dead & Gone' en ‘Blurred Lines’, reageerde door ‘te proberen zijn voet in haar vagina’ te steken. De veteraan zei nee, waarop de rapper moest lachen. “Het volgende dat ze zich herinnert, is dat ze naakt wakker werd op de zetel, met een handdoek over haar gegooid en met een erg pijnlijke vagina”, staat in de brief van de advocaat. De veteraan vluchtte naar huis en vertelde haar verhaal aan een paar vriendinnen - die haar getuigenis officieel bevestigen -, maar ging niet naar de dokter. Ze behandelde zichzelf later wel voor een infectie.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een andere vrouw vertelt hoe ze als tiener bevriend raakte met Tameka en rond 2005 voor het koppel ging werken. Ze reisden en feesten samen. “Op verschillende momenten dwong T.I. haar om verschillende xtc-pillen te nemen", klinkt het in de brief. “Het duo dwong haar ook om deel te nemen in seksuele handelingen met andere vrouwen - tegen haar wil. Ze was er ook getuige van hoe vrouwen klaagden dat ze gekidnapt werden en lange tijd tegen hun wil vastgehouden werden." De vrouw geeft in het interview met The Times toe dat ze nooit klacht indiende omdat ze bang was dat er iets met haar of haar familie zou gebeuren.

Quote We verwachten dat wanneer deze beweringen grondig onderzocht worden, er geen aanklach­ten uit zullen voortvloei­en. Advocaat van T.I. en Tameka

Op niets gebaseerd

De advocaat van T.I. en Tameka zegt dat het koppel “in de sterkste bewoordingen deze op niets gebaseerde en ongerechtvaardigde beweringen ontkent. We verwachten dat wanneer deze beweringen grondig onderzocht worden, er geen aanklachten uit zullen voortvloeien. Deze beweringen zijn niets meer dan een heksenjacht, bedoeld om het koppel te pluimen, die begon op sociale media en nu probeert om de pers en het rechtssysteem te manipuleren."

Advocaat Blackburn heeft intussen in naam van Sabrina Peterson, een van de eerste vrouwen die met haar verhaal naar voor kwam, een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen het koppel. De andere vrouwen willen geen geld, zegt hij. “Ze willen enkel gerechtigheid. Deze vrouwen hebben nooit om geld gevraagd. Ik heb de advocaat van het koppel nooit om een dollar gevraagd. En van wat ik begrijp uit de gesprekken via mail die we hadden, willen ze héél erg graag dat dit verhaal verdwijnt. Ze wilden niet dat dit uit zou komen."

Ondertussen heeft televisiezender Vh1 de realityreeks rond het koppel, ‘T.I. & Tiny: Friends & Family Hustle’, opgeschort.

LEES OOK: