Sylvie Meis vindt na haar scheiding troost in de armen van multimiljonair

Afgelopen week raakte bekend dat Sylvie Meis en kunstenaar Niclas Castello na een huwelijk van tweeënhalf jaar gaan scheiden. “Met pijn in het hart kondigen we aan dat we samen hebben besloten om uit elkaar te gaan”, liet ze weten. De reden? “We moeten erkennen dat onze levensstijlen te verschillend zijn voor een toekomst samen.” Het is al de tweede scheiding voor Meis, die voorheen gehuwd was met voetballer Rafael van der Vaart, met wie ze ook haar zoon Damian kreeg.

Terwijl het nieuws zich als een vuurtje verspreidde, genoot Sylvie ondertussen van de Mexicaanse zon. Zij is op vakantie in Tulum, en daar is ze niet alleen... Ze wordt vergezeld door André Borchers. Hij is een Duitse ontwerper én erfgenaam van een familiefortuin. De twee kennen elkaar al langer, Sylvie en hij zijn al ruim tien jaar bevriend. Of er meer gaande is dan vriendschap tussen de twee, is nog niet gezegd. Ze hebben het alleszins wel naar hun zin in het Mexicaanse vijfsterrenresort.