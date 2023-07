Sylvie Meis openhartig na scheiding: “Ik ben er nog niet aan toe om te daten”

Begin dit jaar kwam er een einde aan het sprookjeshuwelijk van Meis en Castello. De twee gingen uit elkaar na een huwelijk van tweeënhalf jaar. “Met pijn in het hart kondigen we aan dat we samen hebben besloten om uit elkaar te gaan. We moeten erkennen dat onze levensstijlen te verschillend zijn voor een toekomst samen”, liet het voormalige koppel weten. Het was de tweede scheiding voor Meis. In 2013 ging ze uit elkaar met voetballer Rafael van der Vaart, met wie ze zoon Damian kreeg. Vlak na die breuk had ze een losbandige periode, maar dat is nu anders. “Ik ben er nog niet aan toe om te daten. Het is nu geen onderdeel van mijn leven", klinkt het in ‘Beau Monde’. “Het zal heus wel een keer weer komen, maar ik heb geen idee wanneer.”