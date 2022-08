Sylvester Stallone haalt uit naar makers van ‘Rocky’-spinoff: “Geef me mijn rechten terug, bloedzuigers”

CelebritiesVorige week werd aangekondigd dat er een spinoff van ‘Rocky’ in de maak is, die zal gaan over het personage Ivan Drago (Dolph Lundgren). Daar is Sylvester Stallone (76) allesbehalve mee opgezet, blijkt uit enkele berichten op sociale media.

Dat Sylvester Stallone niet bepaald blij is met het nieuws dat er een spinoff van ‘Rocky’ in de maak is, maakte hij meteen duidelijk op sociale media. Op Instagram deelde hij screenshots van het nieuws. In het bijbehorende bericht had hij het over producent Irwin Winkler, die hij een “zielige 94-jaar oude producent” noemde, en diens kinderen - volgens Stallone “nutteloze idiote aasgieren”. Overigens is Winkler niet 94, maar 91 jaar oud. “Ik bied mijn fans mijn excuses aan, ik heb nooit gewild dat Rocky-karakters door deze parasieten zouden worden uitgebuit”, schrijft Stallone verder. Hoofdrolspeler Dolph Lundgren komt er iets makkelijker van af. “Ik heb trouwens niets dan respect voor Dolph”, vervolgt Stallone. “Maar hij heeft me nooit verteld wat er achter mijn rug gaande was met het personage dat ik voor hem heb gecreëerd. Echte vrienden zijn kostbaarder dan goud.”

Zijn woede bleek daarmee nog niet bekoeld en dus postte Stallone vervolgens een gephotoshopt beeld van Irwin Winkler, die als een vampier het bloed uit Rocky zuigt. “Nadat Irwin Winkler en zijn familie ‘Rocky’ leeg hebben gezogen, hebben wat waarschijnlijk de meest gehate, ongetalenteerde en in verval geraakte producent in Hollywood en zijn laffe kinderen hun volgende maaltijd gevonden: Drago. Geef me mijn rechten terug, bloedzuigers.”

In juli haalde Stallone al eens uit naar Winkler. “Nadat Irwin al meer dan 47 jaar de controle over ‘Rocky’ heeft, en nu over ‘Creed’, zou ik echt graag minstens een beetje van WAT OVERBLIJFT van mijn rechten terugkrijgen, voor het wordt doorgegeven aan ALLEEN JOUW KINDEREN - ik denk dat dat een faire geste zou zijn van deze 93-jarige heer?”, klonk het toen. Stallone bedacht het personage van Rocky Balboa en schreef het scenario van ‘Rocky’, dat in 1977 de Oscar voor Beste Film won. Stallone werd genomineerd voor een Oscar voor Beste Scenario en voor de Oscar voor Beste Acteur, en speelde het personage nog in vijf sequels en in de twee ‘Creed’-films. De acteur kreeg een deel van de opbrengst van de eerste ‘Rocky’-film en een aantal vervolgen, maar uitte de laatste jaren regelmatig zijn ongenoegen over het aandeel dat hij nog heeft. “Ik heb zero ownership over ‘Rocky’”, vertelde hij in 2019 aan het filmtijdschrift ‘Variety’.

