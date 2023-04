Sydney Sweeney zonder verlovingsring gespot: heeft de ‘Euphoria’-actrice toch een affaire met haar medespeler?

CELEBRITIES IN BEELD. Ryan Gosling en Margot Robbie schitteren in ‘Bar­bie’-out­fit op ‘CinemaCon’

De langverwachte ‘Barbie’-film komt er bijna aan. Om de fans alvast warm te maken bezochten Margot Robbie (32) en Ryan Gosling (42) afgelopen dinsdag ‘CinemaCon’ in Las Vegas. Beide hoofdrolspelers waren voor de gelegenheid gehuld in een roze outfit, helemaal in ‘Barbie’-thema.