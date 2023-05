‘Succession'-actrice Sarah Snook verwelkomt eerste kindje

TV "Dit was iets wat je maar één keer in je leven meemaakt": het succes van 'Succession' verklaard

In z’n vierde en laatste seizoen breekt het HBO-drama ‘Succession’ - bij ons te bekijken op Streamz - het ene record na het andere. De meest recente aflevering haalde zelfs de hoogste waardering ooit. Wat is het geheim achter de reeks over de machtsgeile mediamagnaat Logan Roy en z’n al even hebzuchtige kinderen? Waarom scoort het pas in zijn vierde seizoen zo goed? En waarom stoppen ze ermee?