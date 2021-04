Stylist klapt uit de biecht over ‘Nipplegate’: “Justin Timberlake wilde Britney een hak zetten”

CelebritiesHet moet één van de bekendste momenten uit de geschiedenis van de Super Bowl zijn: Justin Timberlake die per ongeluk de borst van Janet Jackson ontbloot tijdens de Half Time Show in 2004. Nu ja, per ongeluk.

Voor het bewuste evenement deden Timberlake en Jackson een beroep op stylist Wayne Scot Lukas. Die bevestigt nu wat velen al vermoedden: dat Timberlake achter de nipple slip zat. Aan ‘Page Six’ vertelt Scot Lukas dat de zanger erop aandrong dat er iéts zou mislopen met de kledij van Janet. Op die manier wilde hij het beter doen dan z'n ex Britney Spears, die een paar maanden eerder voor een legendarisch moment zorgde door met Madonna en Christina Aguilera te zoenen tijdens de MTV Video Music Awards.

“Een onthulling”

“Timberlake stond erop om iets grootser te doen dan hun optreden", zegt Scot Lukas. “Hij wilde een onthulling." Volgens de stylist was het originele plan om Jackson een string met parels aan te trekken, geïnspireerd door een outfit van Kim Cattrall in ‘Sex and the City’. “Janet zou een jurk van Rocha dragen, en Justin zou dan op de sleep van haar jurk stappen zodat haar achterwerk - in die string - zichtbaar werd", legt Scot Lukas uit. “Maar een paar dagen voor de show veranderde de outfit nog. En je hebt de magie zelf kunnen zien."

Meteen na het incident noemde Timberlake de nipple slip een “kledingsongelukje”, maar daar is Scot Lukas het dus niet mee eens. “Ik zou het in geen miljoen jaar zo noemen. Het is de best functionerende kledij uit de geschiedenis. Vanuit het standpunt van een stylist gezien deed ze perfect wat ze moest doen."

Vergeving

Na het incident kreeg Jackson een hoop bagger over zich heen. Timberlake kwam vrijwel ongeschonden uit het gebeuren. Daar heeft hij onlangs z'n excuses nog voor aangeboden. “Ik wil mij excuseren voor de momenten in mijn leven die hebben bijgedragen aan het probleem, voor wanneer ik gesproken heb terwijl het niet mijn plaats was of voor wanneer ik gezwegen heb terwijl ik eigenlijk had moeten protesteren. Ik begrijp dat ik niet genoeg gedaan heb en dat ik op bepaalde momenten geprofiteerd heb van het systeem", klonk het onder meer. Hij voegde er ook nog aan toe dat hij heel veel respect heeft voor Janet Jackson en Britney Spears, en dat hij beseft dat hij in de fout is gegaan.

Welgekomen excuses, maar volgens de stylist niet per se nodig. “Janet heeft Justin privé al vergeven”, zegt hij. “Ze hebben al lang geleden vrede gesloten.” En zelf heeft hij ook nog mooie woorden over Jackson veil: “Ze is mijn vriendin, één van de liefste mensen voor wie ik ooit gewerkt heb."

