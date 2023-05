Stuk van autosnelweg in Minnesota vernoemd naar overleden muzieklegende Prince: “Hij was een genie”

CELEBRITIES Jennifer Lopez heeft moeite met puberende kinderen: “Ze volgen de regels niet”

Het is niet altijd even makkelijk om kinderen op te voeden. En dat is iets wat Jennifer Lopez (53) maar al te goed beseft. Haar tweeling, Max en Emme (15), zijn volop aan het puberen en dat maakt het thuis een stuk moeilijker. De Amerikaanse zangeres en actrice vertelt openhartig over haar ervaringen als moeder in het tv-programma ‘Today’.