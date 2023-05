Strijdbijl lijkt nog niet begraven: Priscilla Presley viert proclamatie kleindochters, Riley Keough grote afwezige

De voormalige vrouw van Elvis Presley was afgelopen zaterdag te gast op de proclamatie van de tweeling. Ze hield zich echter afzijdig van hun vader, Michael Lockwood, die onlangs de volledige voogdij over hen kreeg. Harper en Finley leken erg blij op de diploma-uitreiking, zelfs zonder de aanwezigheid van zus Riley Keough. Het is niet duidelijk waarom de actrice niet kwam opdagen voor het belangrijke evenement van haar jongere zussen.

De afwezigheid van Riley roept de vraag op of de familieleden nog door eenzelfde deur kunnen. De laatste maanden werd er hevig ruziegemaakt over de erfenis van Lisa Marie Presley, die begin januari overleed. Uit officiële documenten bleek dat Lisa Marie haar dochter Riley tot enige erfgenaam gemaakt had. Priscilla was dus uit haar testament geschrapt. Daardoor zou Riley het alleen zeggenschap krijgen over het nalatenschap van Lisa Marie en de sleutels van Graceland. Maar daar was Priscilla het niet mee eens. Ze diende officieel bezwaar in tegen het testament van haar overleden dochter. Volgens haar was de datum op het document verdacht, haar naam verkeerd gespeld en zag ook de handtekening van Lisa Marie er “anders uit dan normaal”.