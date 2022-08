Strenge beveiliging, pizza als late night snack en een strikte dresscode: zo gaf ‘Bennifer’ elkaar voor de tweede keer het jawoord

CelebritiesHet is gebeurd. Ben Affleck (50) en Jennifer Lopez (53) hebben elkaar dit weekend voor een tweede keer het jawoord gegeven. In tegenstelling tot hun huwelijk in Las Vegas vorige maand koos het koppel dit keer niet voor een bescheiden ceremonie. Dit is alles wat we tot nu toe weten over het tweede huwelijksfeest van ‘Bennifer’.

De locatie voor het feest stond al langer vast. Jennifer Lopez en Ben Affleck hebben elkaar het jawoord gegeven in Georgia, op het landgoed van de Amerikaanse acteur. Volgens één van Ben Afflecks buren was het koppel al sinds juli bezig met de voorbereiding van hun feest. “Denk maar aan materiaal voor de catering en andere zaken. Ik heb de voorbije weken verschillende items zien toekomen.” Richard Dasher, een andere buurman van de acteur, is dan weer van mening dat ‘Bennifer’ al zo’n viertal maanden bezig is met alle voorbereidingen van hun huwelijksfeest. Daarnaast had ook één van Afflecks medewerkers het volgende te zeggen. “Ik heb mij serieus in het zweet gewerkt”, klonk het in een interview met ‘The Post’. “Ik ben druk bezig geweest met opruimen en het snoeien van hagen of bomen. Niets mocht het uitzicht van het huis op het meer belemmeren.”

Bekende gasten

Zoals verwacht waren er een heleboel bekende gasten aanwezig. Vermoedelijk hadden Ben Affleck en Jennifer Lopez zo’n 100 vrienden en familieleden uitgenodigd. Acteur Matt Damoon, de beste vriend van de acteur, was al zeker van de partij. Ook regisseur Kevin Smith was aanwezig op het trouwfeest van het koppel. Deze laatste deelde op Twitter alvast een foto van zijn outfit. Smith droeg, net zoals alle andere gasten, een volledig witte outfit. Wie verder ook nog aanwezig was, was Leah Remini, een goede vriendin van Jennifer Lopez. Casey Affleck, de broer van de Amerikaanse acteur, moest uiteindelijk verstek geven voor het huwelijk van zijn broer.

Op luchtfoto’s is verder ook te zien hoe gasten van het koppel arriveren op de locatie. Verschillende genodigden zouden gebruik gemaakt hebben van grote witte bussen. Daarnaast werden er ook enkele zwarte Range Rovers vlak voor het domein gespot. Gasten moesten zich trouwens geen zorgen maken over een slaapplaats. ‘Bennifer’ had speciaal voor hun genodigden namelijk “kamers gehuurd in enkele van de beste hotels uit Savannah”.

Jennifer Lopez en Ben Affleck hadden wel geen zin in pottenkijkers. Aanwezigen moest bij aankomst hun uitnodiging afgeven aan de aanwezige security. De uitnodigingen van het feest waren ook helemaal in thema: het waren witte kaartjes met een tekening van een vogel op. Ook voor de toegangsweg naar Hampton Island, de weg naar het landgoed van de acteur, stonden verschillende bewakers te wachten. Daarnaast werden alle medewerkers van het feest grondig gecontroleerd. Iedereen moest zijn identiteitskaart afgeven. Wie ‘goedgekeurd’ was, kreeg in een ruil een wit polsbandje. Naast de security van het koppel zelf was er ook één politieagent aanwezig. Verder mochten er ook geen vliegtuigen over het domein vliegen. In totaal was er een gebied van zo’n vier kilometer afgebakend. En ook op de North Newport River, gelegen vlakbij het domein, patrouilleerden er bootjes.

Stevig prijskaartje

Ondanks de zeer strenge security zag het hele gebeuren er prachtig uit. Speciaal voor de huwelijksceremonie was er een gigantische tent opgezet en stonden er verschillende rijen aan witte stoelen. Deze waren voor de gelegenheid versierd met witte bloemen. Verder stond er ook een witte piano en was er een platform opgebouwd waar de aanwezigen naar het vuurwerk konden kijken. Voor de medewerkers was het wel een hele klus om alles op tijd klaar te krijgen. Zo moest er bijvoorbeeld nog een dansvloer geïnstalleerd worden en waren er ook speciale lichten nodig. Daarnaast moesten er ook voor het vuurwerk nog verschillende voorbereidingen getroffen worden. Het totale prijskaartje van het huwelijk wordt dan ook geschat op 400.000 dollar (398.000 euro). Eerder bevestigde een bron al aan het Amerikaanse magazine ‘People’ dat het “een buitengewoon weekend” zou worden. Volgens de insider was Jennifer Lopez “dolenthousiast” over de plannen voor haar huwelijk met Ben Affleck.

Bekijk ook: Jennifer Lopez en Ben Affleck getrouwd in Las Vegas.

Ook over het eten zijn er ondertussen al wat extra details opgedoken. Eerder raakte al bekend dat het koppel gekozen had voor een barbecue. Volgens ‘The Mirror’ stond er op de menukaart ook nog varkenskarbonade en macaroni met ham en kaas. Later op de avond zouden er nog pizza’s van Dominio’s geleverd zijn. Daarnaast circuleren er ondertussen ook al enkele foto’s van Jennifer Lopez’ trouwjurk. De zangeres droeg een witte jurk van Ralph Lauren met een grote sleep. J.Lo droeg verder ook nog een gigantische sluier. Affleck had dan weer gekozen voor een maatpak bestaande uit een witte vest en een zwarte broek. Ook de kinderen van het koppel, die zoals verwacht opnieuw een grote rol hadden, waren allemaal in het wit gekleed. Het huwelijk van ‘Bennifer’ zit er bovendien nog niet op. Het koppel sluit de festiviteiten vandaag normaal gezien af met een soort van picknick.

