Streamingdiensten vechten om filmrechten biografie Will Smith

Celebrities ‘Lethal We­apon’-ac­teur Mitchell Ryan (88) overleden

Acteur Mitchell Ryan, bekend van zijn rollen in ‘Dark Shadows’, ‘Lethal Weapon’ en de tv-serie ‘Dharma & Greg’, is op 88-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan stierf aan hartfalen in zijn huis in Los Angeles. Dat vertelt zijn stiefdochter Denise Freed aan de Hollywood Reporter.

6 maart