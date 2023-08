‘Stranger Things’-ster Noah Schnapp over coming-out: “Zonder ‘Stranger Things’ zat ik nu nog in de kast”

CelebritiesWie naar het meest recente seizoen van de hitserie ‘Stranger Things’ keek, merkte in de laatste afleveringen meer en meer op hoe personage Will Byers (gespeeld door Noah Schnapp) steeds meer begon te worstelen met zijn seksuele geaardheid. En hetzelfde kon ook gezegd worden over Schapp zelf. Kort na de seizoensfinale kwam de 18-jarige uit de kast als homo. Hij praatte er openlijk over tijdens een interview met ‘Vanity Fair’.

Al sinds het eerste seizoen van ‘Stranger Things’ in 2016 vertolkt Schnapp de rol van de introverte Will Byers. Hij was toen amper 11 jaar oud. Reeds vanaf het begin van hun avonturen was duidelijk dat Will een speciale band heeft met zijn beste vriend Mike (gespeeld door Finn Wilfhard). Daarnaast onthulde Wills moeder Joyce dat zijn afwezige vader hem had uitgescholden voor homo. Op dat moment was Schnapp naar eigen zeggen nog “te jong om dit te begrijpen”. “Ik denk dat ik zelf niet eens wist dat ik homo was”, vertelde hij aan ‘Vanity Fair’.

Ik zou op een heel andere plaats zijn als ik niet de rol van Will Byers mocht spelen Noah Schnapp, ‘Vanity Fair’

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Noah Schnapp (links) en Finn Wolfhard (rechts) in 'Stranger Things'. © AP

Naarmate de jaren verstreken, zowel in de serie als in het echte leven, begon Noah Schnapp zijn seksualiteit meer te accepteren: “Toen ik eenmaal volledig begreep dat Will homo was, ging het gewoon exponentieel sneller om het voor mezelf te accepteren. Ik zou op een heel andere plaats zijn als ik niet de rol van Will Byers mocht spelen. Door hem te accepteren heb ik ook mezelf leren accepteren. Ik denk dat als ik dat personage nooit had gespeeld, ik waarschijnlijk nog steeds in de kast zou zitten”.

Niet lang na de seizoensfinale van ‘Stranger Things’ onthulde Schnapp zijn geaardheid aan zijn tweelingzus Chloë, en lichtte daarna ook de rest van zijn familie en beste vrienden in, waaronder zijn ‘Stranger Things’-collega Millie Bobby Brown: “Ik FaceTimde haar op een dag en zei gewoon “Millie, ik ben homo”, waarop zij al snel opgelucht reageerde “Oh, Schnapper! Je hebt het me eindelijk verteld!””.

Vervolgens verzamelde hij al zijn moed om het ook aan de wereld te vertellen. Dat deed hij door middel van een korte video op TikTok die hij dan deelde met zijn miljoenen volgers. Ook over de vele hartverwarmende reacties vertelde hij openlijk aan ‘Vanity Fair’: “Toen ik mijn telefoon opende aan het einde van de autorit, waren er wel duizend sms’jes met hartjes en felicitaties en regenboogvlaggen. Ik moest huilen. Ik had zoiets van: ‘Ik heb het gehaald. Ik ben klaar. Ik hoef me geen zorgen te maken.’”

(lees verder onder de TikTok)

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - Privacynbling Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Schnapp zal ook terug te zien zijn in het aankomende vijfde en laatste seizoen van ‘Stranger Things’. Normaal zouden de opnames deze zomer van start gaan, maar die liggen - gezien de huidige stakingen in Hollywood - stil. Producer en schrijver Ross Duffer wist echter al te onthullen dat deze allerlaatste afleveringen vooral rond Schnapps personage Will Byers zullen draaien. “Will is gewend om de jonge te zijn, de introverte, degene die beschermd wordt. Dus een deel van zijn reis is niet alleen zijn seksualiteit, het is Will die tot zijn recht komt als jonge man.”

LEES OOK.