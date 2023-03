‘Stranger Things’-actrice Millie Bobby Brown komt dit najaar met eigen debuutroman: “Een heel persoonlijk verhaal”

‘Nineteen steps’ is “een episch verhaal over liefde, verlies, geheimen”, aldus de uitgeverij. Het verhaal gaat over de 18-jarige Nellie Morris, die met haar ouders in Londen woont tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze leert een Amerikaanse piloot kennen en wordt stapelverliefd op hem. Maar een groot ongeluk brengt vervolgens gigantische consequenties met zich mee. Maar wanneer het lijkt dat alle hoop verloren is, ontdekt Nellie dat liefde en geluk toch kunnen zegevieren.

“Ik werd geïnspireerd door mijn oppas Ruth. Daarom is dit boek heel persoonlijk en ligt het me nauw aan het hart”, verklaart Brown, die bekend werd door haar rol als Eleven in ‘Stranger Things’. “Ik ben opgegroeid met het luisteren naar verhalen over haar ervaringen met de oorlog. Ik voel me vereerd dat ik haar verhaal in leven mag houden.”