‘Stranger Things’-acteur Joseph ‘Eddie’ Quinn barst in tranen uit na mooie woorden van fan

Mar­vel-actrice Florence Pugh bijt van zich af na kritiek tepelfoto's: "Ik ben blij met al mijn gebreken"

De Britse actrice Florence Pugh (26) is het beu. Ze bracht zaterdag een bezoekje aan een evenement van Valentino. Ze paradeerde in een roze jurk, die niet veel aan de verbeelding overlaat. Hierdoor kreeg ze al snel een lading kritiek over zich heen. Maar Pugh zet haar haters nu op hun plaats dankzij een uitgebreid bericht op Instagram. “Word volwassen”, klinkt het.

