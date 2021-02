Strandvilla van Leonardo DiCaprio in Malibu lijkt wel een ‘Titanic’-museum

Megan Weaver is oorspronkelijk interieurarchitecte, maar werd in de Verenigde Staten bekend door de serie ‘Flipping Out’. Voor Weaver te zien was in de realityreeks heeft ze nog een hele tijd gewerkt voor Oscarwinnaar Leonardo DiCaprio en zijn moeder Indenbirken. Deze laatste gaf aan de interieurarchitecte en haar vriend destijds de toestemming om te blijven overnachten in de strandvilla van haar zoon.

“Je wandelt de villa in en overal zag je spullen uit de film. Kamerjassen, handdoeken, posters,... werkelijk overal zag je iets uit ‘Titanic’”, vertelt Weaver in de podcast ‘Behind The Velvet Rope”. De film, die dateert van 1997, was toen nog niet zo oud en volgens de ex-werknemer van DiCaprio kwam hij er niet ontzettend vaak. “Het was niet zijn hoofdverblijfplaats, dus hij ging er amper naartoe. Volgens mij is het zijn moeder die het gedaan heeft, maar het was echt wel overduidelijk.”