Stones-fans verzamelen zich massaal aan Hotel Amigo in Brussel, en Ronnie Wood komt even wuiven

Celebrities “Bedankt voor je vrijgevig­heid”: Johnny Depp doneert 800.000 dollar aan reeks goede doelen

Johnny Depp (59) was afgelopen week duidelijk in een vrijgevige bui. De ‘Pirates of the Caribbean’-acteur doneerde namelijk een smak geld aan in totaal vier verschillende goede doelen. Eén van de liefdadigheidsinstellingen is bovendien gelinkt aan zijn ex-vrouw Amber Heard (36).

8 juli