Stones-fans verzamelen zich massaal aan Hotel Amigo in Brussel, en komt Ronnie Wood daar even wuiven?

De aanwezige fans hopen natuurlijk om een glimp op te vangen van Mick Jagger, Keith Richards of Ron Wood. Het lijkt er bovendien op dat ze geluk hebben. Op de beelden is te zien hoe iemand, vermoedelijk gaat het om Ron Wood, vanuit een raam naar beneden zwaait. Daarnaast krijgen we ook te zien hoe iemand, wellicht één van de crewleden, buiten handtekeningen aan het uitdelen is. Op de videobeelden zijn er verder ook heel wat politieagenten te zien. Kans is dus groot dat de aanwezigen straks nog iets meer van de Rolling Stones te zien gaan krijgen, wanneer ze vertrekken richting Koning Boudewijnstadion.