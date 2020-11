Stijlgoeroe Susannah Constantine herstelt al zeven jaar van alcoholverslaving: “Ik gedroeg me passief-agressief tegenover m’n man”

Daarna werd het echter stil rond het iconische duo. Achter de schermen bleek Susannah al die tijd met een alcoholverslaving te kampen. Dat heeft ze nu pas toegegeven in de podcast ‘My Mate Bought A Toaster’. “Ik heb hier nog nooit over gepraat, maar ik ga dat nu voor het eerst doen. Omdat het belangrijk is”, steekt ze van wal. “Ik ben een alcoholist. Al zeven jaar ben ik in behandeling hiervoor. Ik dacht al die tijd dat m’n echtgenoot (Sten Bertelsen, red.) passief-agressief was, maar eigenlijk was ik de schuldige. En m’n arme man was diegene die ermee moest leven.”